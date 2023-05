Petagna: «L’ottavo posto è un nostro obiettivo»

Il calciatore sull’ottimo momento di forma del Monza: «Stiamo facendo molto bene, siamo un bellissimo gruppo»

La partita tra Napoli e Monza è terminata in favore della squadra di Berlusconi. Tra i marcatori della partita c’è anche un ex dei campioni d’Italia, Andrea Petagna, che ha voluto commentare così il suo goal:

«Sono contento per il gol, ne avevamo bisogno. Bella vittoria contro una squadra fenomenale, siamo molto contenti. Ero contento per il gol, non ho pensato allo scorso anno. Stiamo facendo molto bene, siamo un bellissimo gruppo».

Questa vittoria arriva in un momento importante, perché ora il Monza mantiene lo stesso punteggio della Fiorentina e punta verso l’ottavo posto. In questo modo, la squadra di Palladino ottiene una possibilità per giocare in Europa e raggiungere un risultato che, a inizio anno, sembrava solo un sogno.

«E’ un nostro obiettivo, dobbiamo cercare di dare il massimo in queste ultime partite»

Le prossime sfide del Monza sono contro il Sassuolo, il Lecce e l’ultima proprio con una rivale per l’Europa: l’Atalanta. Per la squadra di Gasperini, invece, il calendario è più difficile: prima Verona, poi Inter. Lo stesso calendario della Fiorentina non garantisce un finale di stagione liscio come l’olio, visto che tra le sfidanti della viola c’è la Roma e, in mezzo alle ultime tre giornate di campionato, la finale di coppa Italia con l’Inter. Sarà un finale di stagione acceso e vivo, molto più di quel che si poteva pensare qualche mese fa.

