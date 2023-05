Osimhen, oggi all’U Power Stadium di Monza ci saranno degli osservatori del Chelsea

Lo scrive, su Twitter, il giornalista Marco Giordano. I Blues del miliardario Todd Boehly intendono provare a superare la concorrenza di United e Psg

Il giornalista di Calciomercato.it, Marco Giordano, lancia su Twitter la notizia secondo la quale oggi, allo stadio di Monza, per Monza-Napoli, saranno presenti anche degli osservatori del Chelsea. L’obiettivo è guardare da vicino l’attaccante nigeriano del Napoli, Victor Osimhen. Il Chelsea vorrebbe superare la concorrenza del Manchester United e del Psg per l’attaccante della squadra di Luciano Spalletti.

+++Aggiornamento @victorosimhen9+++ Oggi osservatori del Chelsea all’U Power Stadium di Monza per seguire la partita. I Blues del miliardario Todd Boehly potrebbero provare a superare la concorrenza di United e Psg pic.twitter.com/EdBcM23AIb — Marco Giordano (@MarcoGiordano6) May 14, 2023

Dell’interesse del Chelsea per Osimhen ieri scriveva anche il Corriere dello Sport. Il club inglese offre 160 milioni per Osimhen: soldi più Pulisic e Kepa.

Il Chelsea vuole Osimhen e nella sua offerta, che in qualche modo dovrà coprire i 150-160 milioni della valutazione di De Laurentiis, è pronto a inserire Pulisic e Kepa. Due e poi sterline, cioè euro. Cash. Da Londra fanno sul serio e il Napoli ascolta nonostante la priorità del presidente sia quella di confermare Osi e anzi addirittura di prolungare il contratto in scadenza nel 2025, ma l’ultima pagina di questa storia di mercato potrà scriverla soltanto Victor: e lui non ha alcuna voglia di rinunciare alla Champions.

ilnapolista © riproduzione riservata