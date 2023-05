Napoli-Inter, alle 15 la vendita dei biglietti: curve a 30 euro, distinti a 60

Il prezzo dei biglietti: Tribuna Posillipo 150 euro, Nisida 90. Acquisti con TicketOne, nessuno cambio utilizzatore

Il Napoli ha comunicato quando partirà la vendita dei biglietti per Napoli-Inter, in programma il 21 maggio alle ore 18:00. Comunicati anche i prezzi dei biglietti e la vendita secondo le consuete modalità.

Di seguito il comunicato ufficiale del club:

“I biglietti per la gara di Campionato Napoli vs Inter, in programma il 21 maggio 2023 alle ore 18:00 presso lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, saranno posti in vendita a partire dalle ore 15.00 di venerdì 12 maggio 2023.

Questi i prezzi

Tribuna Posillipo € 150,00

Tribuna Nisida € 90,00

Distinti € 60,00

Curve € 30,00

MODALITÀ DI VENDITA

Salvo quanto di seguito precisato, i biglietti potranno essere acquistati:

– on line, sul sito di Ticketone (https://sscnapoli.ticketone.it/search). In tale ipotesi, il titolo di ingresso sarà caricato, in modalità digitale, sulla fidelity card (Fan Stadium Card). Clicca qui per acquistare la tua fidelity.

– presso i punti vendita Ticketone abilitati (clicca qui per consultare l’elenco ). In tale ipotesi, il titolo di ingresso sarà caricato, in modalità digitale, sulla propria fidelity card (Fan Stadium Card) ovvero stampato su supporto termico (biglietto cartaceo tradizionale).

In nessun caso sarà consentito il cambio utilizzatore“.

Ulteriori informazioni disponibili al sito ufficiale del Calcio Napoli

