Napoli, infortunio Lozano: distorsione di secondo grado al ginocchio sinistro

Il messicano sarà sicuramente assente contro il Monza e l’Inter, ma potrebbe riprendersi per Bologna e Sampdoria.

Durante la partita di domenica tra Napoli e Fiorentina Hirving Lozano ha lasciato il campo poco prima della fine del primo tempo. Il comunicato della società riporta le sue condizioni:

“Hirving Lozano, accompagnato dal Responsabile dello Staff medico del Napoli Raffaele Canonico, è stato visitato oggi dal Professor Mariani a Roma alla Clinica Villa Stuart. Gli esami hanno riscontrato una distorsione di secondo grado del ginocchio sinistro. Nei prossimi giorni verrà valutato l’iter riabilitativo”.

L’infortunio prevede uno stop tra le 2 e le 4 settimane. Per l’ala messicana il campionato potrebbe essere terminato, ma se tutto andrà bene, potremo rivederlo in campo per le ultime due partite contro Bologna e Sampdoria.

