Napoli-Fiorentina, niente stop al traffico nel centro. Metro e funicolari aperte fino alle 2 di notte

Le decisioni della Questura per Napoli-Fiorentina di domani in programma alle 18, con festa finale.

A seguito della riunione tecnica svoltasi questa mattina presso la Questura, in relazione alla partita Napoli – Fiorentina che si terrà domani, 7 maggio 2023 alle ore 18, in previsione della possibilità di ulteriori festeggiamenti per la vittoria dello scudetto, si è convenuto di concentrare il dispositivo di sicurezza nel quartiere di Fuorigrotta e di allestire presidi mobili nelle altre zone cittadine in cui si presume maggiore affollamento, quali Piazza del Plebiscito, Piazza Trieste e Trento, Piazza Garibaldi.

Il Comune di Napoli non limiterà il traffico veicolare nel centro cittadino. Le aziende di trasporto pubblico locale assicureranno il servizio con le funicolari di Montesanto, Centrale e Mergellina, le linee 1 e 2 della Metropolitana e 16 linee di autobus, tra cui la navetta Alibus, fino alle 2:00 del mattino dell’8 maggio p.v.; le linee Flegree e metropolitana Piscinola/Aversa garantiranno il servizio nel giorno festivo fino alla mezzanotte.

Il rafforzamento del dispositivo di mobilità risponde all’esigenza di limitare al massimo l’utilizzo dei mezzi di trasporto privati, come avvenuto nei giorni scorsi, in modo da far godere ai cittadini la possibilità di circolare liberamente per le strade.

La Asl Napoli 1 assicurerà il presidio sanitario con postazioni attive dalle ore 14:00 di domenica, secondo il piano di emergenza sanitario e di primo soccorso già sperimentato nei giorni scorsi.

La situazione sarà costantemente monitorata dal Centro Coordinamento Soccorsi che si riunirà in Prefettura a partire dalle ore 17:30.

