Mourinho a rischio squalifica, aperta indagine per le parole su Chiffi

La Procura Federale ha acquisito audio e video e potrebbe procedere al deferimento del tecnico della Roma

Guai in vista per José Mourinho dopo il suo sfogo a fine gara di ieri in cui ha definito l’arbitro Chiffi che ha diretto Monza-Roma, «Uno dei più scarsi che abbia mai visto in carriera».

MediasetSport riporta infatti che la Procura federale, infatti, ha deciso di aprire un’indagine, con possibilità di deferimento. A questo punto Mou rischia seriamente la squalifica e di non poter essere in panchina nel delicatissimo, in chiave Champions League, match di sabato contro l’Inter all’Olimpico. Oltre a Mourinho, il procuratore Chiné dovrebbe deferire anche la Roma per responsabilità oggettiva.

La Procura intende chiudere in fretta le indagini ed ha già acquisito tutti gli audio e i video sul caso, già nella giornata di oggi dovrebbe essere notificata la conclusione delle indagini e a questo punto la Roma avrà un tempo ridotto per presentare memorie difensive. Il tecnico della Roma deve fare attenzione perché sulle sue spalle pesa anche il precedente con Serra

ilnapolista © riproduzione riservata