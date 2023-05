Monza-Napoli, Di Lorenzo parte dalla panchina per la prima volta in campionato (CorSport)

Le novità: Bereszynski, Juan Jesus, Gaetano. Da decifrare il ruolo di Elmas, che dipenderà dalla presenza o meno di Politano. Osimhen c’è

Il Corriere dello Sport dà le ultime sulla formazione del Napoli contro il Monza, nella partita delle 15 allo stadio brianzolo. Spalletti ha annunciato, ieri, in conferenza stampa, alcune novità in squadra. Sarà dato spazio ai giocatori che finora hanno avuto meno minutaggio e soprattutto, scrive il quotidiano sportivo, la novità sarà costituita dal fatto che il capitano Di Lorenzo, per la prima volta in campionato, partirà dalla panchina. Finora Di Lorenzo non è stato titolare solo in Coppa Italia. Sarà in campo, invece, Victor Osimhen, che la squadra cercherà di spingere verso il gol, per fargli guadagnare il titolo di capocannoniere.

Il quotidiano sportivo scrive:

“Una distanza minima con il campionato ormai prossimo al traguardo, ma una distanza che oggi Victor proverà ad aumentare con il Monza. Lui al centro dell’attacco e poi gli altri. Con un pizzico di turnover in più: Spalletti ha anticipato che cambierà qualcosa, che concederà un po’ di spazio a chi ha giocato meno finora, ma Osimhen non riposerà. «Merita di vincere il titolo di capocannoniere», ha detto il signor Luciano. E tutta la squadra proverà ad aiutarlo”.

Le novità: Bereszynski, Juan Jesus, Gaetano. Da decifrare il ruolo di Elmas, che dipenderà dalla presenza o meno, nel tridente di attacco, di Politano.

“I cross da destra, però, saranno quelli di Bereszynski: per la prima volta in questa stagione, Di Lorenzo non comincerà dal primo minuto in campionato. Un evento”.

“E per il resto, beh, oggi a Monza si cambierà: in difesa, a centrocampo e in attacco. Piccole rivoluzioni in tutti i reparti per dare la possibilità di collezionare minuti e soddisfazioni a chi ha giocato meno. Per la precisione, secondo quanto è emerso dagli allenamenti della settimana e dalla chiacchierata di Spalletti con i media: in porta ci sarà Meret; linea difensiva a quattro con Bereszynski, Rrahmani, Juan Jesus e Olivera; centrocampo con Anguissa, Lobotka e Gaetano; tridente composto da Elmas, Osimhen e Kvaratskhelia. Se in attacco ci sarà Politano a destra, allora la posizione di Elmas sarà diversa. Si vedrà: la notizia, dicevamo, è che Di Lorenzo partirà dalla panchina. Fino a oggi non era mai accaduto in campionato e neanche in Champions: l’unica volta in Coppa Italia, con la Cremonese, il 17 gennaio”.

ilnapolista © riproduzione riservata