Messi si scusa col Psg: «Credevo avessimo la giornata libera, non potevo rimandare il viaggio in Arabia»

Leo Messi chiede scusa dopo il viaggio in Arabia non autorizzato dal Psg che gli è costato la sospensione per due settimane da parte del club parigino. Il campione argentino ha diffuso un video sui social in cui dà la sua versione dei fatti e, appunto, si giustifica.

Messi dichiara:

«Un saluto a tutti, ho voluto fare questo video per parlare di quello che sta accadendo. Per prima cosa chiedere scusa ai miei compagni e al club. Sinceramente, credevo che avremmo avuto la giornata libera dopo l’ultima partita, come era successo nelle settimane precedenti. Avevo programmato questo viaggio in Arabia dopo averlo rimandato in altre occasioni e questa volta non mi è stato possibile. Torno a ripetere che voglio scusarmi per quello che ho fatto e rimango in attesa delle decisioni della società. Un abbraccio».

Messi è stato sospeso per due settimane dalla squadra, salterà le prossime partite in tutto il periodo di tempo e dovrà anche subire l’interruzione del pagamento dell’ingaggio. Il campione argentino è sempre più lontano da Parigi.

