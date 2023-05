«Messi al Psg una storia senza amore, giocava in Ligue 1 come se andasse dal dentista» (L’Equipe)

“Un giorno Messi dirà davvero cosa pensa del Psg, e danneggerà l’immagine di un marchio che supera nell’audience globale”

In Francia Messi già se lo piangono. L’Equipe scrive di una “storia senza amore”. Nel suo editoriale Vincent Duluc conta addirittura le lacrime offerte dall’argentino al Psg: una sola volta, ha pianto Messi.

Perché al di là dei mutui affari ora che “la rottura sembra definitiva, è la mancanza d’amore, più del virginale record europeo, in due stagioni, a lasciare la traccia più notevole, in questa vicenda incompiuta”.

Duluc dice che Messi “sembrava voler giocare in Ligue 1 tanto quanto voleva andare dal dentista”.

Però quando andrà via “lascerà uno strano segno, e non solo perché avrà mostrato il meglio di sé nei mesi e nelle settimane in cui pensava solo ai Mondiali e Argentina. Dopo due nuove eliminazioni agli ottavi di Champions League che segnano il fallimento sportivo del suo passaggio, anche il finale della storia è strano e traballante”.

“Mentre Messi forse dirà, un giorno, cosa pensa del Psg, e così danneggerà l’immagine di un marchio che supera nell’audience globale, sarà difficile per noi rimpiangere, tuttavia, di aver trascorso due stagioni francesi con l’uomo che ha vinto sette Palloni d’oro, e che, anche quando camminava, lo faceva come nessun altro”.

