Messi giocherà con l’Al-Hilal, l’argentino accetterà l’offerta dall’Arabia Saudita (El Chiringuito)

Secondo il programma spagnolo, per convincerlo il club saudita è pronto a prendere Busquets, Jordi Alba e anche Verratti

A Messi sono bastate le scuse per tornare ad allenarsi con il Psg. Dopo il viaggio non autorizzato, l’intervento di Al-Khelaifi in persona, le polemiche dei tifosi sotto la sede del club, il Psg aveva pensato bene di tenere fuori la Pulce per un paio di settimane.

Oggi invece l’argentino campione del mondo dopo sette giorni è già in campo con i suoi compagni, pronto a preparare la prossima sfida, ne da comunicazione lo stesso club:

⚽️🔛 Leo Messi de retour à l’entraînement ce lundi matin. pic.twitter.com/VkGGN3G8OI — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 8, 2023

Tempesta passata si potrebbe dire. Eppure potrebbe non essere così. Il Chiringuito, programma di intrattenimento sportivo spagnolo, in onda anche su Twitch, ha lanciato la bomba.

Dalla Spagna infatti sono sicuri: l’argentino accetterà la proposta faraonica dell’Al-Hilal, squadra dell’Arabia Saudita. Per convincere il campione del mondo, il club arabo sarebbe pronto ad ingaggiare anche Busquets e Jordi Alba.

🚨La EXCLUSIVA MUNDIAL de @elchiringuitotv y @Marsallorente🚨 🇸🇦 Messi jugará en el Al-Hilal de Arabia Saudí. Acepta la oferta de 300 millones de euros. @JaimeAstrain ya te avanzaba el pasado 12 de enero en #SportPlus esto👇 https://t.co/rEgJ0D1ocH — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 8, 2023

In Francia rilanciano quanto riportato da El Chiringuito. L’Al-Hilal sarebbe pronto a ingaggiare anche Marco Verratti, ormai lontano dal club parigino, pur di convincere Messi.

🚨 MESSI JUGARÁ EN ARABIA SAUDÍ 🚨 💣 EXCLUSIVA @elchiringuitotv y @marsallorente 🙌🏻 El argentino aceptará la propuesta del Al Hilal. 👉🏻 Busquets también aceptará una oferta por dos temporadas del club árabe y Jordi Alba irá si acuerda la rescisión con el Barça. pic.twitter.com/ZsNlO0CnGq — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 8, 2023

🚨💣 Al Hilal a fait une offre à Sergio Busquets et Jordi Alba pour convaincre Leo Messi de signer. Marco Verratti est aussi sur le point de recevoir une offre. 🤯 (@mohamedbouhafsi) pic.twitter.com/GZWyaBYEh8 — Actu Foot (@ActuFoot_) May 8, 2023

