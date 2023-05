Marelli: «Il contatto tra Pessina e Osimhen era fallo su Osimhen

«Il contatto Osimhen-Pessina è stato valutato come fallo di Osimhen, invece è esattamente il contrario. In questo caso il var avrebbe dovuto richiamare l’arbitro all’on-field-review perché c’è calcio di rigore e l’arbitro ha visto la cosa opposta. Il contatto Politano-Dany Mota invece, poco dopo, non è da calcio di rigore, è uno di quegli episodi su cui quest’anno in Serie A si sta sorvolando, considerandoli marginali»