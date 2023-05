Marchesiello: «Udinese-Napoli alle 20:45, alla Dacia Arena attesi 11 mila tifosi azzurri»

A radio KissKiss: «Sono stati richiesti rinforzi, l’impegno è garantire la massima tranquillità. Aspetto da 33 anni questa possibilità e questa soddisfazione»

Il prefetto di Udine Marchesiello ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli secondo cui alla Dacia Arena di Udine sono attesi oltre 11 mila tifosi azzurri, pronti a festeggiare ufficialmente il terzo scudetto della storia del Napoli.

La conferma che la partita si giocherà giovedì sera alle 20.45 del Prefetto di Udine, Massimo Marchesiello che, ironia della sorte, è anche tifoso del Napoli.

«E’ confermato che Udinese-Napoli si giocherà alle 20:45, ci è sembrata la valutazione più opportuna viste anche le polemiche e le complicazioni che ci sono state in questo periodo. E’ tutto confermato, è un problema di ordine pubblico in più per Udine ma sapremo affrontare la situazione come sempre. Quanti tifosi del Napoli ci aspettiamo? Saranno 10 mila, tutti quelli non residenti in Campania verranno a tifare Napoli giovedì sera. Siamo in attesa di capire quando ripartirà il Napoli da Udine».

Ad essere precisi, nel settore ospiti saranno 1300 i tifosi pronti ad incitare la squadra di Spalletti, il resto sparsi per tutto lo stadio.

Le parole del Prefetto Marchesiello:

«Il dispositivo di vigilanza e ‘cinturazione’ della squadra del Napoli. Verrà attivato già da mercoledì 3 maggio. Inoltre, sono stati richiesti rinforzi alla segreteria del Dipartimento della pubblica sicurezza perché comunque ci sia un ulteriore rafforzamento della sorveglianza. Ovviamente, si auspica che non ci siano contrasti tra tifoserie. Anche la società Udinese calcio si attiverà affinché ci sia un’attività di mediazione nei confronti degli ultrà bianconeri. L’impegno è garantire che tutto si svolga con la massima tranquillità».

Poi Marchesiello si lascia andare ad una piccola confessione:

«Sono napoletano, molto napoletano. Ancora non è dato sapersi con precisione l’orario di rientro della squadra a NapoliAspetto da 33 anni questa possibilità e questa soddisfazione. Però come ho già detto è stato tutto centellinato, ormai è una cosa prevista. Per me sarà una grande soddisfazione e sarò contento come tutti i tifosi del Napoli».

