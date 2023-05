Manfredi: «Fiero della città, del suo cuore e della grande civiltà, abbiamo bisogno di questa felicità»

A Dazn: «E’ un grande riconoscimento per tutti i napoletani, quelli che vivono in città e quelli che vivono fuori, ai quali faccio un grande abbraccio».

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, parla a Dazn dopo la conquista dello scudetto da parte del Napoli.

«Sono fiero della città, con un cuore enorme, una passione infinita e una grande civiltà, è un grande riconoscimento per tutti i napoletani, quelli che vivono in città e quelli che vivono fuori che sono legati alla città e ai quali faccio un grande abbraccio. 33 anni fa era tanto tempo fa, una Napoli molto diversa, c’era una Napoli in grande gioia ma molto più difficile, oggi Napoli è in crescita, sta dimostrando una passione straordinaria».

«La città ha fatto un regalo a me e a tutti, questa gioia così spontanea è una bellissima storia che condividiamo con tutta l’Italia, il calcio deve essere un momento di unione e gioia, noi abbiamo bisogno di questa felicità».

