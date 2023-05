Lozano: «Sono il primo messicano a vincere lo scudetto, una cosa storica»

A Dazn: «A tutti quelli che vedono il calcio italiano in Messico voglio dire che il sogno è possibile».

Ai microfoni di Dazn, al termine di Udinese-Napoli, partita che con il pareggio ha regalato al Napoli la matematica certezza dello scudetto, l’attaccante del Napoli, Hirving Lozano.

Lozano mostra subito il suo orgoglio nell’aver vinto lo scudetto.

«Sono il primo messicano a vincere lo scudetto sono molto contento. Stanno arrivando tanti messaggi, i tifosi sempre mi hanno dato forza, per me, la mia famiglia, i miei bimbi e mia moglie, sono molto felice».

Napoli ha il calore del Messico? Lozano:

«Incredibile, la verità è che sono simili, ma questo è incredibile, è amore completo alla squadra e questo è per loro».

Lozano ha dovuto vivere tutta la stagione in staffetta con Politano. Commenta:

«Sono decisioni del mister, dobbiamo essere pronti tutti, abbiamo fatto tutti un lavoro incredibile, penso che grazie a tutti i giocatoti, abbiamo fatto tanto lavoro, nessuno credeva in noi all’inizio, ma grazie e a Dio che tutto è riuscito benissimo. Nel mio paese è storico per me e per tutti i messicani. A tutti quelli che vedono il calcio italiano in Messico voglio dire che il sogno è possibile».

«Vincere a Napoli è incredibile l’ultimo è stato Maradona, per me è molto speciale».

Lozano conclude:

«Ho sempre giocato a sinistra, quando sono arrivato qua mi hanno messo a destra e ho fatto un lavoro molto difficile perché ho dovuto farlo bene. Il mister voleva quello che io facevo con Gattuso, sono molto contento per la squadra e per me».

