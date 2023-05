L’anno prossimo l’Italia potrebbe avere otto squadre in Europa

In caso di vittoria delle italiane: Roma, Napoli, Inter, Lazio, Milan in Champions; Fiorentina in Europa League e gli ultimi posti divisi tra Atalanta e forse Juve.

In attesa delle finali di Roma e Fiorentina, sono sempre sette i posti dedicati alle competizioni in Europa. Come negli altri anni, saranno quattro i club destinati alla Champions League, due quelli per l’Europa League e uno in Conference. Tuttavia, le finaliste possono cambiare i piani e creare più posti per entrare nelle competizioni estere.

Prima di tutto, bisogna aspettare il finale di campionato, perché non è ancora chiaro chi tra Juventus, Atalanta e Roma entra in Europa League o Conference League. Alla Juve aspetta una sfida contro l’Udinese, sebbene quest’ultima sia senza obiettivi e la prima senza energie mentali. La Roma deve giocare contro uno Spezia alla ricerca della salvezza e all’Atalanta un ottimo Monza. In sostanza, si può provare a immaginare un finale di stagione intenso, ma sia Roma che Firenze pensano ad altro che la posizione in classifica.

Scrive Calcio & Finanza:

“Se per l’Inter trionfante in Champions League il cambiamento maggiore sarebbe lo spostamento dei nerazzurri dalla seconda alla prima fascia, fattore di certo non trascurabile in vista del sorteggio di agosto, in caso di vittoria di Roma e/o Fiorentina, ci sarebbero dei cambi interessanti. Per le dirette interessante, con i giallorossi che si assicurerebbero un posto in Champions in prima fascia e i viola andrebbero in Europa League. Entrambe raggiungerebbero, quindi, traguardi che non sono più possibili da raggiungere attraverso il campionato”.

In sostanza, sono Roma e Fiorentina a decidere chi si qualifica e chi no.

“Se Roma e Fiorentina vincono, rispettivamente, Europa e Conference League, l’Italia porta in Europa otto squadre. Se solo la Roma vince l’Europa League, l’Italia qualifica sette squadre. Se solo la Fiorentina vince la Conference League, l’Italia qualifica otto squadre”.

Nella prima combinazione sarebbero Napoli, Inter, Roma, Milan e Lazio a entrare in Champions, con Fiorentina in El e una tra Atalanta e Juve in Conference. Con la sconfitta della Fiorentina, non cambierebbe nulla a eccezione della Roma. Se invece fossero i giallorossi a perdere, allora sarebbero quattro italiane in Champions e tre in Europa league, ma solo una in Conference.

Per la Juventus bisogna tener conto di eventuali penalizzazioni, che potrebbero costringere la squadra a saltare la partecipazione nelle coppe europee.

ilnapolista © riproduzione riservata