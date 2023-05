Kamada obiettivo concreto del Napoli, si tratta sull’ingaggio (CorSport)

Il centrocampista dell’Eintracht chiede 4 milioni, il club di De Laurentiis ne offre 3,5. C’è la volontà di venirsi incontro

Il Napoli guarda in Giappone per il mercato della prossima stagione. Nel mirino del club c’è Daichi Kamada, centrocampista offensivo dell’Eintracht. Il Corriere dello Sport dà qualche informazione in merito alla trattativa in corso.

“Il Giappone dopo la Corea. Il Napoli abbatte ulteriormente le frontiere del mercato: dopo Kim c’è Daichi Kamada. Un centrocampista offensivo di 26 anni che ha conquistato la scena con l’Eintracht, in Bundesliga e in Champions (anche da avversario negli ottavi) e soprattutto un’occasione a zero. Il suo contratto scadrà il 30 giugno, non ha rinnovato e ciò significa che si svincolerà”.

Giuntoli lo osserva da un po’ ed ha preparato il campo all’operazione.

“Ora si tratta sull’ingaggio partendo da una notevole richiesta di partenza che si aggira intorno ai 4 milioni e anzi li supera”.

Il Corriere dello Sport ne scrive come di “un obiettivo molto concreto”. Ad agosto compirà 27 anni, è reduce da una stagione da 14 gol e 5 assist tra Bundesliga, Champions e Coppa di Germania.

“Ha sfidato gli azzurri negli ottavi ma il Napoli lo aveva già inquadrato da un po’ e ora chiacchiera d’ingaggio: le prime pretese che oscillano tra i 4 e i 5 milioni, la controfferta nei limiti del tetto societario da 3,5 milioni e il tentativo di incontrarsi a metà strada. La volontà c’è”.

Gli altri nomi caldi sul mercato sono quelli di Lindstrom, Pulisic e Scalvini. E c’è anche Leonardo Benedetti nel taccuino del club. 22 anni, è un centrocampista di proprietà della Sampdoria che ha vissuto da protagonista l’ultima stagione con il Bari. Elia Caprile, invece, portiere 21enne “di grande talento” è nel mirino sin da gennaio.

