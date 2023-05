Napoli, tra i nomi di mercato anche Kamada e Pulisic (CorSport)

Il Napoli del futuro continuerà ad essere multietnico. In Liga si osservano anche Gabri Vega e Yeremi Pino

Il Corriere dello Sport si concentra sulle prossime mosse del Napoli. In vista della nuova stagione De Laurentiis deve cercare di mantenere alto il livello qualitativo della rosa. Diversi i nomi che gravitano attorno agli azzurri.

Il lavoro avviato da Giuntoli potrebbe continuare nonostante il suo probabile approdo a Torino. A Castel Volturno ha lascito informazioni, database e nomi da cui poter ripartire.

Il quotidiano sportivo pone l’attenzione su alcuni nomi dell’Eintracht, giocatori che si sono messi in mostra proprio contro il Napoli:

“Ciò che resta di quelle vittoria che hanno trascinato il Napoli per la prima volta ai quarti di finale di Champions è un post-it (si fa per dire!) sul quale sono stati scritti in stampatello due nomi: il primo, in ordine di apparizioni, è quello di Jesper Lindstrom, mezzala o anche esterno norvegese, ventitré anni appena compiuti ed una valutazione da far tremare i bilanci, con quei 25-30 milioni di euro che vorrebbero in Germania; il secondo ha qualche hanno in più ma è svincolato, è un parametro zero ed è un grande affare: si chiama Daichi Kamada“.

Kamada ha, ventisei anni compiuti, ha rubato l’occhio a Giuntoli. Non solo dalla Germania però. Le possibile nuove stelle del Napoli potrebbero arrivare anche dall’America. Come Pulisic, esterno del Chelsea che ha necessità di fare cassa dopo un anno di spesse folli e insensate. Dalla Spagna invece interessano Gabri Vega del Celta Vigo e Yeremi Pino del Villarreal.

