Juventus-Lecce, Ceesay esulta come Lukaku ma l’arbitro non lo ammonisce (VIDEO)

Il direttore di gara del match contraddice il presidente dell’Aia Pacifici, che aveva dichiarato: «Chi zittisce il pubblico sarà ammonito».

Sta facendo discutere, sui social, l’esultanza di Assan Ceesay in Juventus-Lecce. Il giocatore del Lecce ha trasformato il rigore concesso alla squadra ospite e poi è andato sotto la curva bianconera facendo lo stesso gesto di Lukaku in Inter-Juventus: un dito sulla bocca a zittire il pubblico. La cosa curiosa è che, nonostante i proclami dei giorni scorsi del nuovo presidente dell’Associazione Italiana Arbitri, Ceesay non è stato ammonito.

Eppure, il presidente Pacifici era stato chiaro. All’indomani della grazia del presidente della Figc, Gabriele Gravina, all’attaccante belga dell’Inter, Pacifici aveva dichiarato:

«La grazia è una prerogativa del Presidente federale che l’ha messa in atto perché probabilmente ha verificato tutte le condizioni. Ma da parte degli arbitri non cambia nulla, continueremo a prendere le decisioni secondo i regolamenti in atto: chi zittisce il pubblico sarà ammonito».

La decisione del direttore di gara del match allo Stadium, tuttavia, è andata in direzione opposta: nessun cartellino giallo per Ceesay, al contrario di quanto promesso da Pacifici.

ilnapolista © riproduzione riservata