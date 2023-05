Juventus, il procuratore Chinè chiede 11 punti di penalizzazione

Alle 11.05 arriva la richiesta di Chinè: 11 punti di penalizzazione e 8 mesi di inibizione per i tesserati.

La nuova sanzione alla Juventus in merito al “processo plusvalenze” prevede la discussione sulle posizioni di sette ex membri del Cda bianconero e successivamente si parlerà dei punti di penalizzazione in campionato.

La richiesta del Procuratore Federale Chinè punterà ad estromettere la Juventus dalla prossima Champions League. La sua precedente richiesta era stata di 9 punti di penalizzazione, ma oggi la squadra bianconera rischia fino a 15 punti. A presiedere il dibattimento c’è Ida Raiola, presidente della sezione interna del Tar Veneto.

