In Italia rapporto malato tifo-club, nessuno ha dimenticato la foto di De Laurentiis con gli ultras (La Verità)

Il quotidiano di Belpietro: “Non riguarda solo il Milan, è difficile cogliere dove finisce la passione e comincia la sudditanza”

Anche La Verità si occupa del Milan a rapporto degli ultras, dei calciatori come scolaretti di fronte alla tifoseria organizzata guidata da Francesco Lucci. E ricorda la foto di De Laurentiis con gli ultras del Napoli. Ultras che ieri sono stati protagonisti di un tentativo di violenza a Varese, per fortuna sventato dalle forze dell’ordine.

Ad aggiungere pepe alla faccenda c’è l’identità del capopopolo che dalla balaustra della curva si è sporto verso Olivier Giroud,

Sandro Tonali, Davide Calabria, Theo Hernandez e un Alexis Saelemaekers sinceramente esterrefatto per l’originalità di ciò che stava vivendo. L’autore dell’intemerata sarebbe Francesco Lucci, fratello di Luca Lucci (colpito tre volte da Daspo, condannato a sette anni per traffico di droga, che qualche anno fa finì in prima pagina per essersi fatto fotografare con Matteo Salvini

allora ministro dell’Interno).

Prosegue La Verità:

La scena del Picco, che conferma un rapporto malato fra tifo e club (difficile cogliere dove finisce la passione e comincia la sudditanza), non riguarda ovviamente solo il Milan.

Nessuno ha dimenticato qualche settimana fa l’aspra contestazione delle curve del Napoli alla squadra che stava vincendo lo scudetto; la pacificazione è stata sancita dalle foto fra Aurelio De Laurentiis e i capi ultrà, neanche fosse una riedizione degli

accordi di Bretton Woods.

