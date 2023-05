Ultras del Napoli fermati alle porte di Varese con coltelli e petardi

Secondo la polizia gli ultras avrebbero voluto compiere un gesto dimostrativo a Varese, erano a bordo di furgoni noleggiati a Milano e vetture private

LaPrealpina.it riporta la notizia di alcuni ultras del Napoli che sarebbero arrivati alle porte di Varese. Si trovavano a bordo di una dozzina di furgoni di un autonoleggio di Milano, altri erano su vetture private. Gli ultras sono stati fermati dalla polizia e dai carabinieri all’altezza della nuova rotonda di viale Europa. Le forze dell’ordine hanno obbligato gli ultras a fare dietrofront e a riprendere la strada in direzione Milano.

Diversi automobilisti di passaggio hanno notato la scena, scattando anche alcune foto. Le prime ricostruzione confermano la presenza degli ultras del Napoli, arrivati in Lombardia per la partita del Napoli contro il Monza. Probabilmente il loro obiettivo sarebbe stato raggiungere il centro di Varese per compiere un gesto dimostrativo.

Nel recente passato alcuni tifosi del Napoli sono rimaste vittime di episodi di violenza da parte delle frange estreme del tifo per hanno aver festeggiato la vittoria dello scudetto.

Alcuni ultrà sono stati portati in Questura per accertamenti. Sarebbero stati sequestrati coltelli e petardi inesplosi.

Varese, decine di ultras del Napoli intercettati da Polizia e carabinieri https://t.co/A5qs7023R2 pic.twitter.com/25rjwCeOE4 — La Prealpina (@La_Prealpina) May 14, 2023

