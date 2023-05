Il sindaco di Dimaro: «Un anno fa il Napoli e il presidente venivano fischiati, ora saranno applauditi»

A Radio Punto Nuovo: «Stiamo lavorando a una grande sorpresa, non possiamo svelare niente. Le date dovrebbero essere tra il 14 e il 25 luglio»

Il sindaco di Dimaro Andrea Lazzaroni è intervenuto a Radio Punto Nuovo, durante lo show organizzato dalla stessa radio per parlare del futuro ritiro del Napoli. Il comune di Dimaro si trova nel Trentino e il sindaco ha voluto sottolineare l’importanza di questa vittoria.

«Il popolo del Trentino non è abituato a fare molti festeggiamenti, ma abbiamo seguito l’exploit e la vittoria del Napoli con grandissima emozione. Noi siamo meno scaramantici, quindi ne eravamo sempre stati convinti. Un anno fa la squadra e il presidente venivano fischiati a Dimaro».

Il legame tra il comune di Dimaro e il Napoli nasce dalla collaborazione tra la società calcistica e il verde che circonda quelle terre. Dimaro dovrebbe essere stato scelto per il ritiro estivo della squadra, che si dovrebbe tenere tra il 14 luglio e il 25 luglio, ma non ci sono ufficialità.

«Sarà una gran bella stagione, i festeggiamenti continueranno anche durante il ritiro. Non posso raccontarvi ancora nulla, ma stiamo lavorando e programmando tutto. Sarà una grande sorpresa per i tifosi, però non possiamo svelare nulla. Le date dovrebbero essere tra il 14 luglio e il 25, poi aspettiamo l’ufficialità da parte del Napoli».

Aggiungendo alcuni dettagli importanti:

«Ci sono tanti aspetti da delineare, gestionalmente e burocraticamente. Speriamo di regalare anche qualche sorpresa alla squadra campione d’Italia, per noi sarà una grande emozioni. È un orgoglio avere i nostri amici di Napoli dopo lo scudetto, dopo un’estate di fischi ci sarà un’estate di applausi».

Nel mentre, anche il Napoli e lo staff tecnico non vogliono smettere di gioire per il traguardo raggiunto, Spalletti più di tutti.

