Il prefetto di Monza non ha mai vietato la trasferta ai tifosi del Napoli residenti in Campania

Al momento la trasferta resta aperta. Senza decreto, non può esserci ricorso al Tar. Il parere del Casms non è vincolante. Eliminato il comunicato del Monza

Ormai è un mistero la trasferta dei tifosi del Napoli a Monza. La partita, ricordiamo, è in programma domani alle 15. Al momento il prefetto di Monza non ha emesso alcun decreto per vietare la trasferta ai tifosi residenti in Campania. E quindi senza decreto non è possibile presentare alcun ricorso al Tar.

Proviamo a riepilogare i fatti.

L’altro giorno sono arrivate le indicazioni del Casms, dipartimento di sicurezza del Ministro dell’Interno. Casms sta per comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive. Non può deliberare. Però traccia un quadro d’assieme. E il quadro d’assieme è fosco. Domenica pomeriggio Fiorentina-Udinese e Bologna-Roma (ore 18): è elevatissimo il pericolo di incroci tra tifosi del Napoli e quelli di Roma e Udinese. Il Casms, come scritto, dà anche notizia di un’aggressione a Roma, con cinghie e caschi, ai danni di tifosi del Napoli che stavano festeggiando lo scudetto in un bar.

Il Casms scrive anche che a 15 chilometri da Monza, a Carate Brianza, domenica si gioca l’incontro dilettanti tra Carate Brianza e Città di Varese. Secondo il Casms al match saranno presenti anche ultras del Varese. E tra tifosi del Napoli e quelli del Varese non corre affatto buon sangue. C’è il precedente degli scontri in Inter-Napoli del 2018 che portarono alla morte di Daniele Belardinelli che era appunto un tifoso varesino.

Ma, ripetiamo, alle indicazioni del Casms deve far seguito un decreto del prefetto. Ossia il parere del Casms non è vincolante. E al momento non c’è alcun decreto da parte del prefetto di Monza. Quindi al momento la trasferta non è vietata. Senza decreto, lo ripetiamo, non può essere presentato alcun ricorso al Tar.

In un primo momento il Monza aveva anche diramato un comunicato in cui annunciava l’annullamento dei biglietto. Il comunicato è successivamente scomparso dal sito del Monza. Lo stesso vale per una comunicazione su Twitter del Napoli.

“AC Monza comunica che, in attesa del provvedimento di divieto ai tifosi residenti in Campania di assistere al match Monza-Napoli di domenica 14 maggio, provvederà ad annullare i tagliandi già acquistati dai predetti residenti campani e di conseguenza a rimborsarne il costo, con modalità che saranno comunicate il prima possibile. I biglietti annullati saranno rimessi in vendita dalle ore 18 di oggi venerdì 12 maggio fino alle ore 19 di sabato 13 maggio per i tifosi non residenti in Campania. Si ricorda che i tifosi residenti in provincia di Monza-Brianza potranno acquistare nel settore ospiti solo se in possesso di fidelity card del Napoli”.

