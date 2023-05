Il padre di Messi smentisce: «Non abbiamo accordi con nessun club»

Non ci sarebbe nulla di vero nella notizia che la Pulce avrebbe chiuso un accordo con il club saudita Al Hilal

Sembrava oramai cosa fatta per Messi in Arabia Saudita dopo che questa mattina l’agenzia France Press aveva fatto trapelare delle indiscrezioni da una misteriosa fonte saudita. La Pulce, secondo la fonte che resta anonima, avrebbe raggiunto l’intesa con Al Hilal per un ingaggio “monstre” di cui però per ora non si conoscono ufficialmente ancora i dettagli. Interpellato sulle ultime indiscrezioni provenienti dal Golfo, il Paris Saint-Germain si è limitato a ricordare che il contratto dell’attaccante argentino scadrà il prossimo 30 giugno.

È invece arrivata la smentita ell’entourage dello stessi Messi, guidato dal padre Jorge, che nega qualsiasi accordo per un suo trasferimento a fine stagione in Arabia Saudita.

«Non c’è assolutamente nessun accordo con alcun club per l’anno prossimo. Una decisione non verrà presa prima della fine della Ligue 1 con il PSG. Una volta che finirà la stagione, arriverà il momento di analizzare e vedere la situazione e quindi di prendere una decisione sul futuro.

Ci sono sempre molte indiscrezioni e il nome di Lionel viene usato per guadagnare notorietà, ma la verità è solamente una sola e possiamo assicurare che al momento non c’è nulla. Nè un accordo verbale, né uno scritto e non ci sarà fino a quando non finirà questa stagione.

Ci sembra una mancanza di rispetto verso i media per cui lavorano, che che ci sia chi inganna consapevolmente e deliberatamente, senza fornire alcuna prova delle proprie affermazioni e trasformando dei rumors in notizie che hanno lo scopo di portare vantaggi a qualcuno. Dovrebbero spiegare perché non verificano le informazioni in loro possesso…e non vogliono che una verità rovini le loro notizie».

