Il Napoli vuole chiedere l’anticipo di Napoli-Sampdoria al 2 o 3 giugno (Repubblica)

Decisivi gli impegni per la tournée in Corea del Sud e i motivi di ordine pubblico: interverrebbe di nuovo il prefetto Palomba, anche per la diretta Rai dal Maradona

Sulla festa di fine campionato per lo scudetto del Napoli regna ancora l’incertezza. Per quanto riguarda il luogo, sembra che si vada verso l’ipotesi di un festeggiamento esclusivo allo stadio Maradona, con diretta televisiva sulla Rai. L’idea dei festeggiamenti in piazza sembra al momento accantonata. Ma è incerta anche la data. Repubblica Napoli scrive che il club di De Laurentiis sarebbe intenzionato a chiedere l’anticipo della partita al 2 o 3 giugno, per gli impegni della squadra relativi alla tournée da effettuare in Corea del Sud. Napoli-Samp è al momento in programma per il 4 giugno.

Il quotidiano scrive:

“Resta ancora da definire la data: Napoli-Sampdoria è ancora fissata per domenica 4 giugno, al momento: si sta

valutando però l’ipotesi di chiedere l’anticipo a venerdì 2 o sabato 3 per gli impegni che attendono a fine campionato gli azzurri in Corea del Sud, dove si svolgerà una tournée post campionato con il Maiorca (doppia amichevole)”.

Il programma definitivo della festa sarà stilato la prossima settimana. Intanto, ieri, De Laurentiis ha effettuato un sopralluogo al Maradona.

“Ieri mattina il presidente è stato di persona a Fuorigrotta per un sopralluogo: lavoro in corso per migliorare l’impianto acustico e valutare l’installazione del palco per la celebrazione, che comincerà al fischio finale della partita contro la Sampdoria”.

La festa dovrebbe essere trasmessa in diretta sulla Rai. Per sanare il conflitto con Dazn potrebbe intervenire di nuovo il prefetto Palomba con le solite considerazioni sull’ordine pubblico.

“Le telecamere della tv di Stato dovrebbero riprendere l’evento e naturalmente trasmetterlo in diretta. L’eventuale contrasto con Dazn – che detiene i diritti per la partita e per l’immediato post gara – potrebbe essere risolto da una disposizione ad hoc del prefetto Palomba: la diretta in chiaro, che sarebbe importante per salvaguardare l’ordine pubblico e consentire a un pubblico più numeroso di godersi la premiazione dei campioni d’Italia. La capienza del Maradona – settore ospiti compreso – è difatti di 53 mila posti”.

ilnapolista © riproduzione riservata