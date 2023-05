Il Napoli femminile vince e torna in A da campione, Lazio ai playoff

Con un goal nel secondo tempo, il Napoli femminile arriva primo all’ultima giornata superando la Lazio di un punto.

Successi anche per le “napoliste” che vincono il campionato di B femminile e tornano a giocare nella massima lega. La partita decisiva contro il Tavagnacco ha permesso al Napoli femminile di Biagio Seno di ottenere i tre punti all’ultima giornata. A regalare questa vittoria alle azzurre è il goal di Gomes, realizzato durante il secondo tempo. La giocatrice entra dalla panchina e permette al Napoli di sognare la massima serie.

Scrive La Repubblica, prima della sfida delle azzurre:

“Il Napoli ha vinto lo scudetto a Udine il 4 maggio: è bastato l’1-1 per festeggiare il terzo tricolore della storia. Domani alle 15, invece, tocca al Napoli femminile. Gioca a Tavagnacco, a 7 chilometri dal capoluogo friulano, e gli basta la vittoria contro le padrone di casa (già retrocesse in C) per tornare in serie A dopo una stagione di purgatorio in serie B”.

Ora, la Lazio – arrivata dietro il Napoli a un solo punto di distanza – va ai playoff e se la gioca con il Pomigliano, penultimo della Serie A. Come indicato dal nuovo regolamento, la vincente tra le due squadre deciderà chi seguirà il Napoli e chi giocherà in B. In caso di vittoria del Napoli, saranno due le squadre campane a giocare la prossima stagione con l’ombra di un derby.

