Haaland premiato come giocatore dell’anno in Premier League

Se qualcuno aveva dei dubbi sull’impatto di Erling Haaland nella Premier League, il bomber norvegese ha risposto sul campo. Dopo la vittoria del campionato con il Manchester City, l’attaccante 22enne è stato premiato come miglior giocatore dell’anno in Premier.

Una stagione da record la sua, con 36 gol in campionato in 35 partite e 8 assist. Tifoso del City fin da bambino e figlio di un ex calciatore dei Citizens, Alf-Inge Rasdal Haaland, il norvegese ha saputo conquistare la parte azzurra di Manchester con le sue giocate e i suoi gol. Il premio ricevuto è quello individuale più ambito in Inghilterra e prima di lui lo avevano conquistato anche due suoi compagni, Kevin De Bruyne (2019-20 e 2021-22) e Ruben Dias (2020-21).

In un tweet Haaland ha scritto: «Orgoglioso e onorato di essere diventato il primo calciatore in assoluto a vincere sia il titolo di giocatore dell’anno, sia di miglior giovane dell’anno della Premier League. Grazie alla mia famiglia, ai tifosi, ai compagni di squadra e a tutto lo staff per questo!». Il gigante norvegese ha ancora tanto da dare al mondo del calcio e tutte le carte in regola per diventare il migliore al mondo.

Proud and humbled to become the first-ever footballer to win both the Premier League Player of the Season and Premier League Young Player of the Season. Thanks to my family, fans, teammates and the whole staff for this! 🏆 ➕ 🏆 @ManCity @premierleague pic.twitter.com/nwJC1YTmhs

— Erling Haaland (@ErlingHaaland) May 27, 2023