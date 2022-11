De Bruyne: «Guadagno troppo? Se il club può permetterselo, non è troppo»

Al City guadagna 20 milioni di euro l’anno. «Essere al centro dell’attenzione ti cambia la vita. Bisogna essere bravi a non risultare arroganti»

Il calciatore del Belgio e del Manchester City Kevin De Bruyne si è lasciato andare in una lunga intervista al The Guardian. De Bruyne ha parlato del suo passato difficile fatto di tanti sacrifici fino ad essere il giocatore più pagato del Manchester City. Attualmente De Bruyne percepisce quasi 20 milioni di euro all’anno entrando nella classifica dei giocatori più pagati della Premier League. Queste le sue parole:

«Non penso necessariamente che siano i soldi, è l’attenzione che ti cambia la vita. Se passi da nessuna attenzione a essere sempre al centro dell’attenzione ovunque vada, questo ti cambia. Ad alcune persone piace avere tutte le attenzioni, ma dopo un po’ diventano così tante che ti divorano. Poi se cerchi di allontanare le persone, sembri arrogante. È una linea sottile che devi percorrere.

Pensa di essere pagato troppo?

«No. Lo paragono a un cantante a un concerto e vengono 60.000 persone. Lo guardo logicamente. Ci sono milioni di persone che guardano il calcio in tv, ce ne sono 60.000 che guardano le partite, il reddito di un club è di £ 500-£ 600 milioni. Sì, sono un sacco di soldi, ma sono troppi? Se il club può permetterselo, non è troppo. Non è una risposta popolare, ma è così che la vedo.»