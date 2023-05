Giuntoli alla Juventus, lui e De Laurentiis cercano una separazione consensuale (Corsport)

Torino è vicina a Genova dove Giuntoli ha famiglia. Ha ancora un anno di contratto ma i due possono trattare. Lascerebbe col regalo di Kim allo United

Cristiano Giuntoli è vicino a cedere al corteggiamento della Juventus, anche se ha ancora un anno di contratto. Lo racconta il Corriere dello Sport con Antonio Giordano.

Ma Giuntoli è anche il manager che la Juventus ha avvicinato (…) e succede anche a chi in genere lusinga talenti nel mondo di essere frastornato dalle avances di una Vecchia Signora. Il corso accelerato d’inglese, avviato mesi fa – quando sembrava che potessero esserci Tottenham e Chelsea – è entrato nel vivo ma Torino è vicina a Genova, la residenza di Giuntoli, e qualcosa potrebbe succedere, nonostante il contratto con scadenza 2024 che il diesse ha con il Napoli. Lui e De Laurentiis hanno ritrovato l’empatia evaporata nel gennaio del 2021, non si può avere eternamente visioni analoghe, e le condizioni per cercare, nel caso, una separazione consensuale va inseguita attraverso i meccanismi sottili della psicologia.

Kim allo United sarebbe un cadeau che il Renzo Piano lascerebbe al Napoli, prima del congedo e del prossimo progetto.

