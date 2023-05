Festa scudetto Napoli, la nuova Ztl potrebbe essere da Fuorigrotta a piazza del Plebiscito

Da Repubblica. Palomba: «Domenica il punto principale è Fuorigrotta. Ci sarà una Ztl con porzione di chiusura meno vasta».

In vista del match tra Napoli e Fiorentina di domani alle 18 e della festa scudetto con i tifosi, c’è stata oggi una nuova riunione in prefettura per limitare il traffico nell’area dello stadio Maradona. Dalla nuova riunione è emerso l’obiettivo di creare una zona a traffico limitato da Fuorigrotta a Piazza del Plebiscito (lungomare compreso). L’isola pedonale non sarà più “maxi”, ma contenuta, non vietando i veicoli nel centro storico della città.

Confermato anche per domenica il prolungamento di servizio dei trasporti pubblici. E per le novità in arrivo, Repubblica Napoli scrive: “Tra le novità in arrivo anche la possibilità di installare maxischermi in alcune piazze nel giorno in cui la Lega consegnerà la coppa per la vittoria del campionato alla squadra di Aurelio De Laurentiis. Dovrebbe avvenire prima del 4 giugno, ultima giornata di campionato quando, invece, andrà in scena lo show a cui sta lavorando il presidente del Napoli con Comune, Regione, prefettura e imprenditori”.

A questo proposito, il prefetto Palomba afferma: «Ne abbiamo parlato giovedì con il sindaco ma li prevediamo nella giornata in cui la Lega consegnerà la coppa dello scudetto». Ancora: «I varchi hanno funzionato, hanno retto all’onda d’urto di una valanga di persone che senza questo dispositivo avrebbe rischiato di subire conseguenze. Abbiamo scelto di fare una festa gioiosa, ma a piedi. Domenica il punto principale è Fuorigrotta. Non è ancora definito se ribadiremo i varchi, ma sicuramente ci sarà una Ztl ristretta con una porzione di chiusura meno vasta. Il nostro primario interesse, in questo momento, e faccio appello anche ai tifosi, è intervenire su Fuorigrotta che è il punto nevralgico».

Dalle 23 di questa sera fino alle 2 di lunedì il Comune ha vietato la sosta nelle strade limitrofe allo stadio Maradona.

