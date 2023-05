«E’ un traditore», «no, lui ha tradito me»: la triste fine di Romario e Bebeto divisi dalla politica

Romario è un senatore del partito di Bolsonaro, Bebeto per Lula: “Romario sta invecchiando e secondo me si sta sclerotizzando, dice un sacco di sciocchezze”

Romario e Bebeto. La coppia del gol brasiliano anni 90 è scoppiata per la politica. Quasi trent’anni fa portarono il Brasile alla conquista del Mondiale negli Stati Uniti nel 1994, quello dei traumatici rigori dell’Italia di Sacchi. Oggi, Romario e Bebeto si accusano vicendevolmente di essere “traditori”.

I due ex attaccanti – scrive La Nacion – hanno reso pubblica la fine di un’amicizia che avevano condiviso per quasi tre decenni a causa delle ultime elezioni presidenziali brasiliane, vinte Luiz Inácio Lula da Silva contro Jair Bolsonaro.

Romario infatti è senatore del Partito liberale di Bolsonaro, mentre Bebeto era candidato a deputato federale per il Partito socialdemocratico (Psd, centrodestra) del sindaco di Rio de Janeiro Eduardo Paes, alleato a livello nazionale di Lula.

“Bebeto è un traditore. Era il mio miglior amico, ma non lo è più. Mi ha tradito in politica. È andato dall’altra parte. Ci sono alcune cose nella vita che mi porto dietro per sempre, dentro e fuori la politica. Ogni giorno c’è sempre qualcuno che tradisce, ma quando lo fa qualcuno con cui avevo un rapporto amichevole sotto tutti gli aspetti, è triste”, ha detto Romario al podcast “Gheguei”.

Bebeto, da parte sua, è rimasto sorpreso dalla dichiarazione, perché aveva recentemente partecipato alla registrazione di un documentario della HBO proprio in omaggio a Romario. Secondo Bebeto è ovviamente tutta una questione politica. Romario lo aveva invitato a unirsi al suo gruppo politico nel 2022, ipotesi respinta al mittente. ”Ha deciso di sostenere il partito di Bolsonaro. Mi ha tradito. Romario agisce sempre individualmente. Il calcio e la politica fanno squadra e Romario ha sempre pensato a se stesso”, ha detto Bebeto.

“Chi è lui per darmi del traditore? Romario sta invecchiando e secondo me si sta sclerotizzando, dicendo un sacco di sciocchezze. Ho una carriera coerente nel calcio e nella politica. Non sono mai stato coinvolto in polemiche. Non posso dire lo stesso di lui, è egoista, ha sempre pensato a se stesso”.

