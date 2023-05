De Laurentiis: «Mi veniva da ridere quando dicevano che non volevo vincere»

A Sky: «Il momento decisivo? Quando tre anni fa andai a trovare a casa sua Spalletti, un uomo vero che ringrazio»

De Laurentiis a Sky:

«Quindi Napoli non può essere solo na carta sporca. Il Napoli è di tutti, è giusto che chiunque possa esprimere un suo pensiero. A me che hanno detto non volevo vincere, mi veniva da sorridere a me che sono sempre stato un vincente».

«Il calcio è complesso, guidi i tuoi pensieri in mezzo a un gran caos, sarebbe semplice se la si considerasse un’industria dell’intrattenimento con le sue regole ma questo dà fastidio a molti perché non ci capiscono niente e remano contro e non si va da nessuna parte».

«Io penso che abbiamo fatto 10 milioni di tifosi napoletani, nel mondo occidentale 83 milioni, stiamo aumentando, in Cina ci seguono, in Corea con Kim in Georgia, ormai stiamo dilagando e potremmo diventare presto anche 200 milioni di tifosi nel mondo».

«Il momento decisivo? Quando tre anni fa andai a trovare a casa sua Spalletti, quando l’ho visto arrivare a Napoli ho pensato: da qui ricomincia un nuovo ciclo, è un vero uomo, lavora con grande consapevolezza e dedizione al lavoro, un uomo vero che io ringrazio. Me lo voglio tenere molto stretto, è difficile trovarne così.

«È uno scudetto iniziatico.

«Si ricomincia sempre da un punto di partenza, questo scudetto è un nuovo punto di partenza.

«Sono molto felice elice soprattutto perché sono felici loro, i tifosi.

