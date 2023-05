De Laurentiis è a Napoli: Spalletti raggiunge il presidente a cena (Video Sky)

Il presidente del Napoli è arrivato in città intorno alle 19.30. Poi l’incontro con il tecnico per discutere del suo futuro

Il giornalista Sky Gianluca Di Marzio scrive sul suo sito che il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è in città. Potrebbe essere la sera giusta per incontrare l’allenatore, Luciano Spalletti, per discutere del futuro del tecnico. Secondo quanto riporta Di Marzio, De Laurentiis è arrivato in città intorno alle 19.30, quando Spalletti era ancora a Castel Volturno. Di Marzio scrive:

“Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli e Luciano Spalletti, allenatore degli azzurri, potrebbero trascorrere insieme questa sera per parlare del futuro. De Laurentiis è arrivato intorno alle 19.30, mentre al momento Spalletti si trova ancora a Castel Volturno”.

Nei giorni scorsi, il presidente ha esercitato l’opzione di rinnovo di un anno tramite pec, gesto che Spalletti non ha molto gradito, visto che avrebbe preferito ricevere prima una telefonata dal presidente. I due devono incontrarsi per chiarire le rispettive posizioni in merito al prolungamento del tecnico.

In serata, Di Marzio ha pubblicato video e foto che documentano l’incontro tra allenatore e presidente.

Spalletti ha scherzato con i cronisti Sky uscendo da Castel Volturno mascherato per depistarli.

