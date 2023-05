De Laurentiis annuncerà il rinnovo di Spalletti giovedì (Gazzetta)

Il presidente vuole un annuncio in pompa magna: l’occasione è fornita dalla conferenza stampa di presentazione del ritiro a Dimaro

Sulla Gazzetta dello Sport Maurizio Nicita scrive che probabilmente l’annuncio del rinnovo di Luciano Spalletti con il Napoli arriverà giovedì. In quella data, infatti, è prevista la conferenza stampa di presentazione del ritiro di Dimaro, in programma a luglio. Sarà l’occasione per dare la notizia del prolungamento in via ufficiale e soprattutto in pompa magna, come piace al presidente De Laurentiis.

La Gazzetta scrive:

“Arriverà probabilmente giovedì prossimo l’annuncio ufficiale del Napoli. L’occasione sarà data dalla conferenza stampa di presentazione del dodicesimo ritiro del club azzurro a Dimaro, Trentino, dal prossimo 14 luglio. In quell’evento il presidente Aurelio De Laurentiis vorrà annunciare in pompa magna il nuovo contratto che la società avrà firmato con Luciano Spalletti, sancito con una stretta di mano venerdì sera in un locale della movida di Chiaia, e che sarà tecnicamente perfezionato in questi giorni con l’abituale scambio di bozze fra legali”.

L’accordo deve ancora essere perfezionato, dunque: a questo provvederanno i legali delle parti, con lo scambio reciproco delle bozze di contratto. Spalletti prolungherà fino a giugno 2025 con un ingaggio rivisto al rialzo.

“Dovrebbe guadagnare intorno ai 3,5 milioni di euro con un aumento di circa il 25 per cento sull’ingaggio attuale. Più la possibilità di bonus legati agli obiettivi massimi di campionato e Champions. Dunque non rinnovo automatico sul vecchio contratto da 2,8 milioni netti”.

Spalletti non ne ha mai fatto questione di soldi ma ha chiesto “garanzie tecniche e di programmazione”.

“Voleva sentire dalla voce del suo presidente — e c’era anche l’amministratore delegato Andrea Chiavelli alla cena — della centralità dell’allenatore in un progetto che sarà sempre una scommessa, perché è destino dei club come il Napoli, che si autofinanziano, dover cedere pezzi pregiati ai club-stato e ripartire”.

Spalletti ieri in conferenza stampa ha parlato dell’incontro a cena con il presidente.

«Fare riunioni nei ristoranti di Napoli dove si mangia bene, diventa difficile per ritagliare del tempo a parlare con la bocca piena di tante cose buonissime. È tutto molto chiaro, per quello che mi riguarda, ma è giusto che lo esponga alla società. Su quanto detto venerdì sera ne parlerà il club, quando vorrà. La società ha fatto benissimo sotto il profilo della riorganizzazione. Quando parlo di due passi corretti significa vincere e valorizzare la rosa. Sarà comunque un futuro brillante. Mi hanno dato possibilità di lavorare bene con calciatori giovani. Si può aprire un ciclo. Comunque sono soddisfatto dell’incontro».

ilnapolista © riproduzione riservata