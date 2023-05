Cannavaro: «Il Napoli deve essere rinforzato, non smantellato»

A Kiss Kiss Napoli: «De Laurentiis deve cercare di mantenere tutto il gruppo, non solo Spalletti, anche Giuntoli»

Non solo Corrado Ferlaino. A Radio KissKiss Napoli nel corso di Radio Goal è intervenuto anche Fabio Cannavaro che come allenatore è molto lontano dal rendimento che ebbe come calciatore (vinse anche il Pallone d’oro). Adesso ha parlato del Calcio Napoli, dello scudetto e del futuro del club di Aurelio De Laurentiis:

«Era passato troppo tempo dall’ultimo scudetto del Napoli, è stato un momento fantastico. Bisognerebbe ridurre l’attesa, è troppo bello vedere questa città festeggiare: la società ha capito che vincere è bello, speriamo che continui così. De Laurentiis deve cercare di mantenere tutto il gruppo, non solo Spalletti, anche Giuntoli: questo è un gruppo che va rinforzato e non smantellato».

