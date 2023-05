Bono Vox atterra a Capodichino e indossa la sciarpa del Napoli

Il leader degli U2, Bono Vox, si è fatto immortalare mentre indossa la sciarpa del Napoli campione d’Italia. Sabato Bono si esibirà al Teatro San Carlo con lo spettacolo Stories of Surrender. E’ arrivato oggi in città, dove, all’aeroporto di Capodichino, ha trovato ad aspettarlo alcuni fan che gli hanno fatto dono di una sciarpa del Napoli che il cantante ha subito indossato.

Qualche ora prima, attraverso una mail inviata a tutti coloro che avevano acquistato i biglietti per lo spettacolo di sabato, Bono aveva indicato il dress code da utilizzare per lo show al San Carlo, che sarà interamente registrato per poi realizzarne un film. Questa la richiesta del cantante:

«Faremo un film di questo sogno e vorrei chiedervi aiuto per far prendere vita a questa storia fantastica. Invito voi, i meglio vestiti in Europa, a venire eleganti per la nostra notte al teatro dell’opera».