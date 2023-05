Allegri: «matematicamente la Juventus è in Europa League. Pogba ha le spalle larghe, lo aspetteremo»

A Sky al termine di Juventus-Cremonese 2-0: «Volevo testare Paul a inizio partita quando i ritmi sono diversi rispetto alla fine della partita»

Massimiliano Allegri a Sky ha esordito come la penalizzazione futura non arriverà.

«Matematicamente siamo in Europa League».

Pogba, perché ha giocato dall’inizio?

«L’idea era nata dopo la partita col Siviglia, stasera contro la Cremonese era una partita che pensavamo di giocare nella metà campo avversaria, c’era bisogno di un altro giocatore accanto a Vlahovic. Volevo testarlo a inizio partita quando i ritmi sono diversi rispetto alla fine della partita. Sono quei movimenti che quando calci i palloni, si è sentito bloccare. Dispiace, ma Paul ha le spalle larghe, lo aspetteremo.

«Vlahovic stasera ha fatto buone giocate a livello tecnico, non ha avuto occasione per far gol. Sono contento della sua prestazione. Chiesa ha avuto più difficoltà nel primo tempo, nella ripresa molto meglio.

«Ottimismo per Siviglia, la squadra sta bene fisicamente, siamo fiduciosi».

