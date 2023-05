Alle 22.37 del 4 Maggio ho pianto senza freni

È andata via la notte, portandosi dietro tutto il carico di un mondo che è venuto fuori da ogni angolo dell’anima di questa città.

❤️ Agita il vessillo, agitalo forte fino a scuotere gli armadi e far uscire i fantasmi. Scappano, volano via dopo aver dettato le paure dal destro di Lovric. Non può succedere ancora, non succederà ancora. Nel nome di un sogno che è più reale che mai, nel nome di tutti i Sud del mondo, quelli ideali, da Tblisi a Lagos, dal Messico alla Corea del Sud, dal Kosovo all’Argentina.

Da Napoli alle cento, duecento altre Napoli sparpagliate per l’Italia, per l’Europa, per il mondo. Da Napoli a Napoli, alle altre Napoli da Posillipo a Pianura, dal Vomero a Barra.

Nel nome di un popolo che ha scoperto il calcio non solo come riscatto, nel nome di una squadra e di un gruppo che ha smesso di guardarsi indietro, di credere alla rivoluzione per fare sul serio.

Dal principio fino ad ieri. Senza alcun cedimento. Non più Leonida ma Alexandros; Non più omerici Ulisse erranti ma Achille. Non più i Profeti di De Ribera ma gli occhi come Warhol.

Trentatré anni sono due vite, sono assenze, sono generazioni che si scontrano e si incontrano. Sono persone che gioivano dei racconti ed ora saranno portatori di novelle per i posteri.

Alle 22.37 del 4 Maggio, a telefono con chi si ama, come quando la distanza cede se l’amore unisce, ho pianto senza freni.

Che Ntender no la può chi no la prova.

Forza Napoli

Sempre e Comunque

❤️

