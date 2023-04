Torino, Juric sulla contestazione dei tifosi: «Andiamo meglio dello scorso anno e ci insultano»

La Maratona intona cori contro la squadra e Cairo dopo il pareggio con la Salernitana. Il tecnico: «prendere insulti dopo una partita dominata»

Il Torino non è andato oltre un pareggio 1-1 contro la Salernitana. E’ la quarta partita che i granata concludono senza una vittoria e gran parte della curva Maratona ha contestato la squadra fischiandola. I tifosi hanno intonato anche cori contro il presidente del club, Urbano Cairo, oltre che contro la squadra.

Nel post partita, l’allenatore del Torino, Ivan Juric, ha parlato ai microfoni di Dazn anche di quanto accaduto.

“Abbiamo fatto di tutto per vincere, abbiamo regalato l’ennesimo gol da fallo laterale. Dopo abbiamo creato il mondo, la squadra ha fatto di tutto per vincere e gli faccio i complimenti. Il fallo laterale tuo, perdi la palla e ti fanno gol, non è questione di atteggiamento molle ma è un problema di non percepire certi pericoli. Non è andata bene come volevamo ma come prestazione molto bene”.

Quali sono le colpe più grandi che si riconosce? Juric:

“Abbiamo tre punti in più rispetto allo scorso anno senza quei giocatori, è un grande risultato però oggi prendono insulti. Noi siamo a Torino, quando sei al decimo posto devi andare su. Forse non sono stato bravo a fare qualcosina in più rimanendo dell’idea del presidente, ha messo i soldi e potevamo fare molto di più. Lavoro con totale libertà, c’è tanta voglia di crescere, prendere insulti dopo una partita che si domina… questa è la percezione di Torino. Dobbiamo aspirare di più e meglio”.

ilnapolista © riproduzione riservata