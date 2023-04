Theo Hernandez posta una foto col figlio e su Instagram si scatena la violenza dei tifosi 

Alcuni napoletani gli augurano la morte. In tanti, per fortuna, si dissociano. Dai tifosi delle altre squadre invocazioni al Vesuvio e richiami al colera

Ieri il difensore del Milan, Theo Hernandez, ha celebrato il compleanno del figlio su Instagram, con una foto che lo ritrae mentre tiene in braccio il suo piccolo e contro di lui si è scatenata la furia dei tifosi napoletani. I tifosi partenopei non hanno dimenticato le scintille con Lozano, durante il match di andata e i due falli che hanno portato all’espulsione di Anguissa.

I commenti sono disgustosi. Insulti al rossonero e anche a suo figlio, e c’è persino chi augura a Theo di fare «la fine di Vialli». Per fortuna, sono tanti i tifosi del Napoli che si sono dissociati apertamente dai deplorevoli commenti. Ma non è bastato: il post di Theo si è trasformato in un’arena. Ha richiamato tifosi di ogni altra squadra che non hanno perso l’occasione di invocare il Vesuvio perché purghi Napoli e i napoletani tutti, tanto per fare un esempio.

Un ring in piena regola, da cui tutti escono sconfitti.

