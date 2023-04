Sprint Race F1, Russel colpisce Verstappen che a fine gara lo insulta (Video)

La prima Sprint Race della stagione di F1, a Baku in Azerbaijan, si conclude con la vittoria di Perez ai danni di Leclerc. Il monegasco partiva dalla pole ma la RedBull del messicano continua ad essere troppo più veloce della Ferrari. Protagonisti anche Verstappen e Russell.

Dietro di loro Verstappen e Russell che dal via si danno battaglia. L’inglese sulla Mercedes ha attaccato il campione in carica. Lo ha stretto alla prima curva costringendolo ad alzare il piede. La bagarre fra i due continua anche alla seconda curva. Russell chiude l’olandese alla fine della curva e lo colpisce sulla pancia.

Nessun danno apparante. L’ordine di gara finale recita Perez, Leclerc, Verstappen. L’olandese alla fine è riuscito a superare la Mercedes. Quando ha parcheggiato la macchina le telecamere hanno ripreso la monoposto di Verstappen, mostrando lo squarcio sulla pancia sinistra dovuto allo scontro con Russell. Fra i due è nato un battibecco che si è concluso con un «testa di cazzo!» all’indirizzo del pilota inglese.

George: “I had no grip.”

Verstappen: “Mate, we all have no grip. We all need to give a little bit of space.”

George: “I know, I know.”

Verstappen: “But expect it next time the same, you know. Dickhead.”

