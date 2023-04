Spalletti sul razzismo: «Bisognerebbe mettere su delle regole e far pagare le conseguenze»

«È un dispiacere vedere situazioni del genere nei nostri stadi. Se vogliamo essere a livello del calcio europeo, bisogna modificare qualcosa».

Nella conferenza stampa di oggi di Luciano Spalletti si è parlato anche della questione razzismo in Italia, dopo il brutto episodio di martedì che ha coinvolto Romelu Lukaku insultato della curva della Juve. Il tecnico del Napoli ha redarguito la stampa parlando di titoli che ogni tanto vanno oltre il lecito, per rimarcare una vittoria, sottolineato poi che ci vorrebbero delle regole da far rispettare.

Spalletti sul razzismo

«Non so che cosa si possa fare. È una materia che dobbiamo approfondire bene prima di dire stupidaggini. Dico solo che è un dispiacere vedere situazioni del genere nei nostri stadi e che se vogliamo essere a livello del calcio europeo bisogna modificare qualcosa. Anche nel festeggiare e prendersi gioco dell’avversario quando si vince, le prime pagine dei giornali, sono probabilmente anche un po’ di provocazioni verso una reazione di uno o dell’altro e poi si va oltre il lecito. Siamo noi con i nostri comportamenti a determinarlo. Bisognerebbe stare un po’ più attenti tutti ai comportamenti e poi riuscire a mettere su delle regole che siano attuate e che poi dovranno far pagare delle conseguenze, perché si passa da lì».

Fino a qualche stagione fa c’era l’indicazione di fermare le partite per casi di razzismo, che nei casi più estremi prevedeva la sconfitta a tavolino, che nelle ultime due stagioni si è persa.

