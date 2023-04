Spalletti: «Sono inconsolabile anche se mi fate tanti complimenti»

A Sky: «È chiaro che quando vai a giocare come abbiamo deciso noi il fianco lo presti e bisogna essere bravissimi a fare il fallo tattico che ci è costato i due gol»

Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky al termine della sfida di Champions contro il Milan

Cosa si rimprovera?

«Non lo so, prima di tutto si fanno i complimenti al Milan. Poi si fanno i complimenti alla squadra. È chiaro che non si torna indietro nel tempo ed è inutile stare a pensarci. Abbiamo già troppo dolore da gestire per metterci anche i rimorsi. Non ne abbiamo per l’atteggiamento e le scelte. Ci siamo arrivati un po’ con il fiato corto per il turno delle Nazionali. Il 4-0 in campionato è stato troppo per il livello della squadra. Per le altre due abbiamo commesso qualche ingenuità, ma le partite le abbiamo fatto»

Cosa dicono le statistiche dei tiri?

«Non lo so perché si possono mettere tanti numeri, ma conta il risultato. Il risultato spesso passa attraverso a quello che riesci a costruire con costanza e la testa. È chiaro che quando vai a giocare come abbiamo deciso noi il fianco lo presti e bisogna essere bravissimi a fare il fallo tattico che ci è costato i due gol. Prendi un’ammonizione ma non il gol e invece abbiamo preso le ammonizioni per cose meno utili»

Mario Rui e Politano dovevano creare problemi ma so

«Non ci saranno rischi di arrivare scarichi alle partite di campionato perché ho ragazzi seri che sanno che reazione bisogna avere nelle sconfitte. Perché quando abbiamo deciso come giocavamo abbiamo detto che saremmo andati avanti ugualmente. Sono inconsolabile anche se mi fate tanti complimenti»

ilnapolista © riproduzione riservata