Skriniar si opera alla schiena, ora sarà sottoposto ad un programma di riabilitazione

Il difensore sui social: «Decisione presa d’accordo con l’Inter». Le Parisien: “finalmente. Il Psg seguirà l’evoluzione da vicino”

Dopo il lungo periodo di stop che ha caratterizzato le ultime partite in campionato e nelle coppe, in accordo con l’Inter, Milan Skriniar ha deciso di sottoporsi a un intervento chirurgico per risolvere i problemi alla schiena che lo hanno bloccato nell’ultimo mese. Di seguito, il comunicato dell’Inter relativo all’operazione:

«Milan Skriniar è stato sottoposto nella giornata di ieri a intervento chirurgico endoscopico al rachide lombare, presso la “Clinique du Sport” di Merignac. Per il difensore nerazzurro seguirà programma riabilitativo nelle prossime settimane».

Skriniar, il post sui sociali dopo l’operazione

Dopo il comunicato della squadra nerazzurra, anche il centrale slovacco ha deciso di aggiornare i tifosi attraverso un post su Instagram in cui si congratula coi suoi compagni per il passaggio del turno contro il Benfica di ieri sera e la qualificazione alla semifinale di Champions:

«Voglio mandare un abbraccio ai miei compagni e ringraziarli per la bellissima qualificazione alla semifinale di Champions League e rassicurare tutti sulle mie condizioni dopo l’infortunio subito nella partita di andata contro il Porto. Ieri, d’accordo con l’Inter, mi sono sottoposto ad un intervento per poter rientrare in campo il prima possibile. Seguirò una breve riabilitazione per poter riprendere l’attività agonistica».

Operazione “in vista” del trasferimento al Psg?

Skriniar è sceso in campo l’ultima volta contro il Porto. Da lì in avanti, lo stop dovuto ai problemi fisici alla schiena. Problematiche che hanno evidentemente richiesto un intervento chirurgico in una clinica francese. Facile immaginare come dietro questa scelta ci possa essere il benestare del Paris Saint-Germain, club con il quale Skriniar firmerà a partire dalla prossima stagione. In questi giorni, infatti, il quotidiano francese Le Parisien ha parlato anche del rischio per cui l’intesa tra il centrale e il club parigino possa saltare, soprattutto se una visita medica approfondita (programmata prima del tesseramento ufficiale) non dovesse fornire alla società le garanzie adeguate sulla tenuta fisica del calciatore.

Il giornale francese, nella giornata odierna, è tornato sull’argomento dedicando un articolo proprio alla notizia di questo intervento chirurgico. A giudicare dalle parole utilizzate nel pezzo, una situazione che tranquillizza non poco i parigini in attesa dello sbarco di Skriniar al Psg per la prossima stagione:

“Questo giovedì, l’Inter ha annunciato che lo slovacco si è finalmente sottoposto a un intervento chirurgico, in Francia, per la sua lombosciatalgia, una combinazione di lombalgia e nervo sciatico doloroso. Non è noto per quanto tempo Skriniar dovrà rimanere a riposo e in recupero. E il Psg seguirà la sua evoluzione molto da vicino”.

ilnapolista © riproduzione riservata