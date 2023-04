Simeone salterà entrambe le partite contro il Milan in Champions (CorSport)

Le sensazioni relative all’infortunio del Cholito non sono buone. Si attendono gli esami strumentali ma potrebbe saltare diverse partite

L’infortunio di Giovanni Simeone potrebbe essere più grave di quanto sembri. L’attaccante del Napoli è crollato a terra durante Lecce-Milan, al 78’, dopo un’azione al limite dell’area del Lecce. Prima si è toccato il flessore, poi il ginocchio. Lo staff medico del Napoli è intervenuto a prestargli le prime cure in campo, Simeone ha provato a stringere i denti ma dopo poco Spalletti è stato costretto a tirarlo fuori e a inserire al suo posto Politano.

Il Corriere dello Sport scrive che la situazione di Simeone non è rassicurante.

“Un affare complicato. Sì: la sensazione relativa all’infortunio alla coscia destra rimediato venerdì a Lecce da Simeone racconta che non sarà un problema di lieve entità. Per il momento è giusto parlare esclusivamente di sensazioni considerando che gli esami strumentali non sono ancora stati effettuati, però i segnali emersi dai primi controlli a caldo e soprattutto l’esperienza non lasciano presagire nulla di positivo. In sintesi: c’è il rischio che il danno muscolare del Cholito non sia banale e poi c’è la certezza che salterà sia la prima, sia la seconda dei quarti di Champions contro il Milan e chissà quante altre partite”.

Un problema serio, considerando che non è neppure certa la presenza di Osimhen in campo, nella partita di mercoledì contro i rossoneri, in Champions.

Il quotidiano sportivo continua:

“Lo staff medico, dicevamo, non ha ancora eseguito gli esami strumentali utili a definire l’esatta entità del problema e di conseguenza i tempi di recupero: di routine si attendono più o meno 48 ore. La base di partenza, però, non è il massimo: a Lecce, poco dopo il suo ingresso in campo, Simeone ha accusato un risentimento alla coscia destra, nella zona dei flessori, e poi ha sottolineato il dolore con una smorfia inequivocabile”.

Nel post partita, l’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha commentato l’infortunio di Simeone:

«Va valutato bene però ha avuto un problemino dietro. Lì per lì gli sembrava muscolare, poi il ginocchio. Poi ha sentito un punto che gli si indolenziva e va valutato»

La nota ufficiale del Napoli:

“Giovanni Simeone è uscito nella ripresa di Lecce-Napoli per un risentimento alla coscia destra”.

