Serie A, per i diritti tv entrano in gioco anche le società di betting e il Metaverso

Per diritti di betting e quelli connessi al Metaverso si intendono i diritti di trasmettere la diretta degli eventi, come parte di prodotti nel settore delle scommesse.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Antitrust) ha approvato le “Linee Guida della Lega Nazionale Professionisti Serie A“, i famosi diritti tv per trasmettere le partite del calcio italiano. Nel documento pubblictato dal Garante si possono leggere delle novità interessanti circa le società di betting e il Metaverso. I diritti in questioni prevedo il periodo che interoorre tra la stagiona 2024/25 e la stagione 2028/29.

Al punto 28 delle linee guida si legge infatti:

«la Lega Calcio Serie A si riserva inoltre di commercializzare i diritti cd. “betting”, sia a livello nazionale che a livello internazionale nonché i diritti per la realizzazione di Non fungible tokens (Nft) e i diritti connessi al Metaverso, nonché eventuali successive evoluzioni in relazione ai diritti connessi a tecnologie di futura invenzione, che siano oggetto di prodotti riferiti alle intere Competizioni organizzate dalla Lega calcio Serie A».

Successivamente si precisa sulle società di betting:

«Per diritti di betting si intendono i diritti di trasmettere, distribuire e mettere a disposizione sia tramite personal computer, tablet e/o dispositivi di telefonia mobile che in centri scommesse la diretta degli eventi, come parte di prodotti, servizi o applicazioni leciti nel settore delle scommesse. I predetti diritti verranno commercializzati con modalità scelte a discrezione della Lega Calcio Serie A»

Mentre per quanto riguarda il Metaverso:

«l’utilizzazione delle immagini dell’evento […] per finalità di abbinamento delle immagini dell’evento a giochi e scommesse e per lo svolgimento delle relative attività», si caratterizza per una formulazione ampia, «tale da ricomprendere anche lo sfruttamento di contenuti audiovisivi digitali attraverso piattaforme innovative, come quelli fruibili attraverso il Metaverso, oltre a quelli relativi a un segmento separato della domanda, quali ad esempio i diritti betting».

ilnapolista © riproduzione riservata