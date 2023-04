Sarri con il Napoli perse lo scudetto, ora può fargli lo sgambetto (CorSport)

L’allenatore della Lazio sarà il giudice della Champions all’Inter e del titolo al Napoli. Può costringere Spalletti a rinviare la festa

Domenica Maurizio Sarri e la sua Lazio decideranno le sorti dello scudetto e della Champions. Sarri affronterà l’Inter in campionato. Vincendo, sottrarrà ai nerazzurri la possibilità di lottare ancora per restare nei primi quattro posti in classifica, perdendo, invece, qualora il Napoli dovesse vincere contro la Salernitana, regalerebbe lo scudetto matematico agli azzurri. Il Corriere dello Sport dedica un focus all’allenatore biancoceleste e al suo ruolo determinante in questa giornata di campionato.

“Il nemico del momento è Maurizio Sarri, metamorfizzato in un demone da esorcizzare. Deve farlo Inzaghi, suo predecessore alla Lazio, se vuole cullare le ultime speranze Champions, è sesto. Deve farlo il Napoli, sua ex squadra, se vuole vincere lo scudetto domenica: festeggerà se supererà la Salernitana e Mau non batterà l’Inter a S. Siro. Maurizio Sarri, comune nemico, giudice pendolo tra Champions e scudetto, è un nome da colpire nell’anno dell’ascesa. Si è arrampicato fino al secondo posto e ha battuto tutti i colleghi delle big tra andata e ritorno, decorazione che si è appuntato al petto. I prossimi incroci di campionato sembrano sceneggiati. Sarri contro Inzaghi. Sarri contro il Napoli. Sarri contro tutti. Si frappone in mezzo a due partite, in mezzo a due traguardi”.

Nel 2018 Sarri perse lo scudetto con il Napoli, in albergo, a Firenze. E’ una ferita che ancora brucia. Lo ha detto lui stesso:

«Non so se lo scudetto l’abbia vinto la squadra più forte (la Juve, ndr). Cosa dovevamo fare in più per provare a vincere? Dovevamo andare a letto presto la sera prima di Firenze: la squadra ha subìto un contraccolpo dopo Inter-Juventus, per come è andata quella partita. Mi spiace solo aver perso il campionato in albergo e non sul campo».

Il Corriere dello Sport scrive:

“Uno shock che morde ancora. Uno scudetto, impattando a Milano, Sarri potrebbe regalarlo domenica agli azzurri seppure indirettamente, sarebbe un risarcimento morale e materiale. Se invece sbancherà S. Siro, oltraggio finale, costringerà Napoli e i napoletani a rinviare il sogno di qualche giorno”.

“Sarà un turno di campionato di dispetti e sgambetti. Ognuno farà la sua corsa senza dimenticare d’essere legato ai destini degli avversari”.

