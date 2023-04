Politano, distorsione alla caviglia. Per Mario Rui contusione al ginocchio

L’attaccante del Napoli ha lasciato lo stadio visibilmente dolorante. Nulla di grave per Rrahmani, che ha rimediato una contusione al piede

Napoli-Milan è stata fatale per Luciano Spalletti non solo in termini di risultato, con l’uscita dalla Champions League ma anche in termini di uomini. L’allenatore del Napoli è stato infatti costretto a sostituire in corso d’opera Matteo Politano e Mario Rui, infortunati. E al termine della gara anche Amir Rrahmani è uscito dal campo prima del termine, visibilmente stanco.

Nel post partita, Sky e Mediaset hanno dato qualche notizia sulle condizioni dei tre giocatori del Napoli. Il più grave sembrerebbe Matteo Politano, per il quale si parla di trauma distorsivo alla caviglia. L’attaccante del Napoli, racconta Mediaset, ha lasciato lo stadio sorreggendosi con delle stampelle e col viso visibilmente sofferente, lasciando intendere che il suo non fosse affatto un infortunio leggero.

Per quanto riguarda Mario Rui, Sky parla di trauma contusivo al ginocchio destro. Il portoghese era meno affranto del compagno. Domani sarà rivalutato.

Non dovrebbe trattarsi di nulla di grave, invece, per Amir Rrahmani, per il quale si parla di contusione al piede. Sia Sky che Mediaset hanno lasciato intendere che fosse solo una botta, nulla di più.

