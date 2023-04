Pochettino al Real Madrid, Ancelotti al Brasile (Tyc Sports)

Il tecnico argentino è senza lavoro ed è il grande favorito di Florentino Pérez per sostituire l’italiano che allenerà la Seleçao

Secondo quanto riferito in Argentina da TycSports, in caso di partenza di Carlo Ancelotti a fine stagione, il Real Madrid sarebbe pronto ad affidarsi a Mauricio Pochettino. Con l’italiano destinato alla panchina del Brasile, l’ex Tottenham e PSG sarebbe la scelta di Florentino Perez.

L’italiano, che attualmente guida il Real Madrid, sarebbe d’accordo per unirsi alla Nazionale brasiliana a fine stagione, motivo per cui il Real Madrid pensa a Mauricio Pochettino per raggiungere la squadra della Casa Bianca e tutto sembra essere sulla buona strada come ha appreso TyC Sports.

L’allenatore argentino, è senza lavoro ed è il grande favorito di Florentino Pérez , presidente del Real Madrid , per prendere il posto che Ancelotti quasi sicuramente lascerà per subentrare in Brasile al posto di Tite . Sebbene gran parte dei dirigenti favorisca Raúl , che attualmente lavora per Castilla , la squadra B delle Merengues , l’amministratore delegato ha l’ultima parola.

Ci sono altre squadre interessate Pochettino, tra queste: Ajax, Chelsea, Nazionale belga (ma c’è Tedesco) e persino il Brasile ma le voci indicano che l’ha rifiutato in attesa del suo posto sulla panchina della Casa Bianca a fine stagione. Dopo l’esonero di Conte dal Tottenham, si apprende che anche Pochettino sia stato chiamato ma pare abbia declinato la proposta della sua ex squadra.

