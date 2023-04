Pioli: «Siamo fiduciosi. Abbiamo un piccolo vantaggio» VIDEO

A MilanTv: «Un piccolo vantaggio ce lo siamo presi, ma c’è tutta la qualificazione da meritarsi e conquistarsi con una partita di altissimo livello»

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha parlato ai canali ufficiali del Milan prima del match di Champions con il Napoli

«Normale che siamo motivatissimi e concentratissimi, saremo determinati per raggiungere il passaggio del turno. Ci aspettiamo un ambiente completamente diverso rispetto alla gara di campionato, ne siamo consapevoli ma questi ambienti ci daranno grandi motivazioni e grande carica»

«Probabilmente qualcosina cambierà anche domani, sia nelle nostre posizioni che in quelle dei nostri avversari. Ma ogni partita fa storia a sè, sicuramente fa strano incontrarci tre volte in così pochi giorni. Sarà una partita sicuramente esaltante, perché parliamo di una possibilità per le due squadre di arrivare in semifinale di Champions: sarà una partita di alto livello, di qualità, determinazione, attenzione, intensità e di energie»

«La fiducia c’è tutta, siamo consapevoli delle nostre qualità. E non perché li abbiamo già battuti. Ma perché conosciamo il nostro modo di giocare: scenderemo in campo con grande fiducia. Abbiamo preso un piccolissimo vantaggio. Il Napoli quest’anno in Champions ha segnato tantissimo, in caso viaggiano ad una media di tre gol in casa con avversari come Liverpool, Ajax, Eintracht, Rangers. Un piccolo vantaggio ce lo siamo presi, ma c’è tutta la qualificazione da meritarsi e conquistarsi con una partita di altissimo livello»

«Va sempre sottolineato che il lavoro della squadra in fase di non possesso palla, è un lavoro di squadra: non è un lavoro dei singoli difensori, ma un lavoro di squadra. Se lavoriamo tutti insieme con determinazione e forte pressione sul portatore di palla avversario, facilitiamo il compito dei nostri difensori contro avversari offensivi molto forti»

🗣 Coach Pioli and @simonkjaer1989 preview the #UCL return leg against Napoli 🗣 Le interviste al Mister e a Simon alla vigilia di #NapoliMilan#SempreMilan pic.twitter.com/kcmD419CZC — AC Milan (@acmilan) April 17, 2023

ilnapolista © riproduzione riservata